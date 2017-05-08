"Укравтодор" готовит программу безопасности дорожного движения – представит в ближайшее время

Программа безопасности дорожного движения, которую разрабатывает Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») в ближайшее время будет представлена на заседании правительства, написал в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Хочу также проинформировать, что перед руководством «Укравтодора» я поставил задачу разработать программу безопасности дорожного движения, в том числе опираясь на польский опыт - такая программа уже разрабатывается и в ближайшее время будет представлена на заседании правительства», - написал Гройсман.

Он также сообщил, что за последние 3 года и три месяца в дорожно-транспортных происшествиях погибли 12,4 тыс. человек, травмированы более 100 000. «С этим нельзя мириться!», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, Мининфраструктуры планирует, начиная с 2018 года, ежегодно направлять на повышение безопасности на дорогах 5%, или более 1 млрд грн, от средств, собранных в дорожном фонде, который заработает с 2018 года.

Ранее Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») сообщило о планах с 2017 года начать строительство безопасных наземных пешеходных переходов для сокращения смертности на дорогах.

По данным главы Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослава Дубневича, за 25 лет независимости Украины на дорогах погибло около 160 тыс. человек, более 5 млн человек были травмированы. Ежегодно на дорогах погибает около 5 тыс. человек.

По данным экспертов Всемирного банка, травмы и смерти на автодорогах в Украине приводят к ежегодным убыткам в размере 5 млрд долл.