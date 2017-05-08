В Киеве ограничено движение транспорта и пешеходов в районе Лавры (карта)
МВД обращается к участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам.
В связи с празднованием Дня памяти и примирения с 11:00 8 мая до 00:00 9 мая ограничат движение в районе Киево-Печерской Лавры.
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Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях и пешеходов на улице Лаврской и переулке Запечерном.
МВД обращается к участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня отмечается День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны 1939-1945 годов. Дата приурочена к годовщине капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года. Именно это событие принято рассматривать как символ победы над нацизмом.
Следует отметить, что для Украины это относительно новый праздник. Верховная Рада Украины установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны только в 2015 году.