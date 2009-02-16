Завтра ВР рассмотрит изменения в закон о транспортном сборе

Верховная Рада Украины завтра планирует рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон о транспортном сборе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он заметил, что по данному вопросу в ВР уже зарегистрированы 13 законопроектов.

«Нам всем необходимо определиться с тем, чтобы мы завтра приняли один из законов», - сказал спикер.

Он заметил, что медлить с решением этого вопроса уже нельзя из-за того, что поступления от транспортного сбора заложены в местные бюджеты.

В конце 2008 года Верховная Рада приняла закон «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов», которым увеличивается налог с владельцев транспортных средств, в частности при первой регистрации, в 5-10 раз.

5 февраля автомобилисты провели акцию протеста против увеличения ставок транспортного сбора.

В свою очередь, правительство подготовило законопроект, которым предусматривается сокращение транспортного сбора на автомобили с объемом двигателя от 2,2 до 3 литров.