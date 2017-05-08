В Киеве 9 мая частично перекроют движение транспорта (схема)

В связи с мероприятиями в честь 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировые войне в Киеве вводят временные ограничения движения транспортных средств и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Так, в частности, 9 мая с 07:00 до 15:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях и пешеходов на:

улице М. Грушевского (от переулка Крепостного до площади Арсенальной);

улице Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной);

улице Лаврской;

площади Славы;

улице Мазепы;

аллее Героев Крут;

переулке Запещерном;

улице Емельяновича-Павленко (от площади Славы до улицы Левандовской);

переулке Бутышева (от площади Славы до улицы Левандовской);

переулке Лаврском;

улице Цитадельной (от улицы Лейпцигской до Лаврской).

МВД обращается к участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно планировать маршруты движения, неуклонно придерживаться требований Правил дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, в Киеве для охраны правопорядка 9 мая будет задействовано около 3 тысяч правоохранителей.