В Киеве 9 мая частично перекроют движение транспорта (схема)
Ограничение движения продлится с 7 утра до 15:00.
В связи с мероприятиями в честь 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировые войне в Киеве вводят временные ограничения движения транспортных средств и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Так, в частности, 9 мая с 07:00 до 15:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях и пешеходов на:
улице М. Грушевского (от переулка Крепостного до площади Арсенальной);
улице Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной);
улице Лаврской;
площади Славы;
улице Мазепы;
аллее Героев Крут;
переулке Запещерном;
улице Емельяновича-Павленко (от площади Славы до улицы Левандовской);
переулке Бутышева (от площади Славы до улицы Левандовской);
переулке Лаврском;
улице Цитадельной (от улицы Лейпцигской до Лаврской).
МВД обращается к участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно планировать маршруты движения, неуклонно придерживаться требований Правил дорожного движения.
Как сообщал УНИАН, в Киеве для охраны правопорядка 9 мая будет задействовано около 3 тысяч правоохранителей.