"Укрзализныця" отчиталась о миллионной прибыли против миллиардного убытка годом ранее

Государственная акционерная компания «Укрзализныця» в январе-марте 2017 года получила чистую прибыль в размере 12,8 млн грн по сравнению с 2 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции за этот период составил почти 18 млрд грн, что на 21,5% выше показателей первого квартала 2016 года.

В пресс-службе отметили, что финансовые расходы уменьшились на 21% и составили 909,9 млн грн, а финансовые доходы выросли почти в четыре раза – до 18,5 млн грн.

"Финансовая политика «Укрзализныци» позволила уменьшить долгосрочные и текущие обязательства, что в целом положительно повлияло на финансовое состояние. Кроме того, наблюдается уменьшение доли краткосрочных обязательств, что дает большую финансовую стабильность компании в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за первый квартал 2017 года предприятием перевезено 82,7 млн тонн грузов, что больше I квартала 2016 на 5,9%, а транзитные перевозки выросли на 15,7%.

В пресс-службе также отметили, что за первый квартал 2017 года услугами железной дороги воспользовались 46,6 млн пассажиров, что больше I квартала 2016 года на 3,7%.

Как сообщал УНИАН, акционерная компания "Укрзализныця" по итогам 2016 года получила 303 млн грн чистой прибыли против 16 млрд грн чистого убытка в 2015 году.

По итогам 2016 года "Укрзализныця" получила 78,9 млрд грн доходов, а расходы компании составили 78,6 млрд грн.