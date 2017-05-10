Toyota сократила годовую прибыль до $16 миллиардов

Чистая прибыль крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor Corporation (TMC) за финансовый год, закончившийся в марте 2017 года, снизилась к аналогичному периоду 2016 года на 20,8% — до 1,831 трлн иен ($16,1 млрд), сообщила компания, передает RNS.

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Чистая выручка компании упала на 2,8% — до 27,6 трлн иен ($242,75 млрд). Операционная прибыль упала на 30,1% — до 1,994 трлн иен ($17,54 млрд), прибыль до уплаты налогов — на 26,5%, до 2,19 трлн иен ($19,3 млрд).

На падении операционной прибыли отразились колебания курсов валют и рост расходов на 530 млрд иен ($4,66 млрд). По словам вице-президента TMC Осаму Нагата, исключая влияния курсов валют и эффектов от переоценки, операционный доход вырос на 120 млрд иен ($1 млрд).

Мировые продажи Toyota Motor за этот период выросли на 3,3% — до 8,97 млн штук.

По прогнозу компании, продажи в 2018 финансовом году составят 8,9 млн штук. Чистая выручка в следующем году упадет до 27,5 трлн иен ($241,9 млрд), операционный доход — до 1,6 трлн иен ($14 мрлд), чистая прибыль — до 1,5 трлн иен ($13,2 млрд). Прогноз компании базируется на курсе 105 иен за доллар и 115 иен за евро.