Продажи новых автобусов в Украине выросли почти на 40%

Продажи новых автобусов в Украине в январе-апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 38% - до 477 единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По данным ассоциации, в апреле в Украине было продано 48 новых автобусов, что на 39% меньше по сравнению с мартом 2016 года.

Согласно сообщению, на продукцию российской компании "Павловский автобус", входящей в группу "ГАЗ", приходится 18 автобусов.

Второй результат за автобусами "Рута" - 9 штук, а автобусы "Богдан" стали третьими в апреле на рынке с показателем 6 проданных единиц.

На четвертом месте с пятью проданными машинами российский "УАЗ", а замыкает первую пятерку лидер предыдущего месяца - "Атаман", в апрельском активе которого 4 проданных автобуса.

Как сообщал УНИАН, объем продаж новых автобусов в Украине в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 61% - до 429 единиц.