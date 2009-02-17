General Motors получит от США кредит в 4 млрд долл

Компания General Motors, входящая наряду с Chrysler и Ford в тройку крупнейших автопроизводителей США, получит дополнительный антикризисный кредит от правительства в размере 4 млрд долл. Об этом в понедельник сообщил представитель Белого дома, передает Прайм-ТАСС.

GM, переживающий спад потребительского спроса на свои автомобили в условиях кризиса в американской экономике, ранее уже получил от предыдущей вашингтонской администрации помощь в размере 9,4 млрд долл, которые позволили компании избежать банкротства и остаться на плаву. Открытие доступа к дальнейшему финансированию администрация Барака Обамы увязала с требованием к менеджменту General Motors предоставить до 17 февраля детальный план реструктуризации компании, который бы убедил правительство, что автоконцерн способен постепенно встать на ноги и вернуть кредиты.

Chrysler, уже получивший 4 млрд долл, также рассчитывает еще на один кредит в размере 3 млрд долл. Его запрос, по словам представителя администрации, будет рассмотрен отдельно.

С целью реформирования всего американского автопрома и вывода его из кризиса администрация Б.Обамы создаст специальную рабочую группу. Как сообщил в понедельник пресс-секретарь Белого дома Раберт Гиббс, руководство ею, состав которой будет межведомственным, Б.Обама возложил на министра финансов Тимоти Гайтнера и шефа Национального экономического совета Лэрри Саммерса. Рон Блум, специалист в области реструктуризации компаний, станет советником Т.Гайтнера в рамках данной группы.

Ранее президентская администрация рассматривала вопрос учреждения специального руководителя всей американской автопромышленностью, который бы занимался реструктуризацией процесса производства в компаниях. Но, по словам Р.Гиббса, вариант с рабочей группой оказался предпочтительнее. "Модель с участием министра Гайтнера и Саммерса позволит скоординировать усилия всего федерального правительства", - сказал он.