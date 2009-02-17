Скадовский МТП будет присоединен к Херсонскому не ранее лета

Министерство транспорта и связи Украины рассчитывает завершить процесс присоединения ГП «Скадовский морской торговый порт» к ГП «Херсонский морской торговый порт» не ранее лета т.г. Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера сообщил в комментарии журналистам заместитель министра транспорта и связи - глава «Укрморречфлота» Владимир РАБОТНЕВ.

По его словам, министерство рассчитывает на расширение Скадовского порта и улучшение его финансово-хозяйственной деятельности после его присоединения к Херсонскому морскому торговому порту.

Замминистра также опроверг сообщение о том, что часть работников потеряют рабочие места после реорганизации Скадовского порта. «На базе Скадовского порта планируется сделать портопункт с финансово-хозяйственной деятельностью, вся его выручка так и остается в местном бюджете, все рабочие места, как есть, так и остаются. Наоборот, предполагается с помощью мощностей Херсонского порта расширить Скадовский порт - там есть возможности для расширения – и, соответственно, повысить его финансово-хозяйственную деятельность, доходность. То есть, с точки зрения социальной, финансовой порт выиграет», - отметил В.РАБОТНЕВ.

По его словам, слияния портов является серьезной процедурой, требуется решение Кабмина, согласование заинтересованных сторон и т.п. Кроме того, он отметил, что необходима разъяснительная работа. «Там нужно поработать с людьми, с коллективом, чтобы они поняли, что никто не покушается на их рабочие места, не собирается закрыть порт, - речь как раз идет об обратном: чтобы придать этому участку портовой деятельности большую интенсивность», - сказал глава департамента.

Как сообщал УНИАН, мэр Скадовска Александр ГАВРИШ ранее заявил, что почти 40% из 300 сотрудников государственного предприятия «Скадовский морской торговый порт» могут стать безработными в случае реорганизации порта.

По его словам, сокращение произойдет при условии вхождения порта в качестве портопункта в структуру госпредприятия «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП).

«Сокращение может коснуться не только самих сотрудников порта, но и до 100 служащих таможенных, пограничных и карантинных подразделений, находящихся на территории Скадовского морпорта», - сказал А.ГАВРИШ.

Напомним, 27 октября 2008 года в ходе коллегии Минтранссвязи заместитель министр транспорта и связи – руководитель «Укрморречфлота» Владимир РАБОТНЕВ заявил журналистам, что министерство планирует объединить Скадовский и Херсонский морские торговые порты.

25 декабря 2008 года «Укрморречфлот» принял решение о переводе Скадовского порта в статус реорганизуемых предприятий.

Справка УНИАН. Скадовский МТП был основан в 1895 году. Мощности порта позволяют перерабатывать до 500 тыс. тонн навалочных, до 100 тыс. тонн генеральных и до 100 тыс. тонн зерновых грузов в год. Скадовский порт в основном осуществляет грузопассажирские и автопаромные перевозки на турецком направлении.

К порту приписан портопункт Хорлы.