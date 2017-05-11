4G в Украине: Гройсман поручил проверить на коррупцию постановление по распределению радиочастот

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в четверг поручил Министерству экономического развития и торговли проверить на наличие коррупционных рисков постановление по распределению радиочастот, подписание которого главой правительства открывает путь к проведению тендеров для внедрения связи четвертого поколения 4G в Украине.

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«У меня на подписи есть постановление о перераспределении радиочастот. Мне поступило предостережение со стороны секретариата о том, что это постановление может нести коррупционные риски. Прежде чем его подписать, я бы очень просил собрать рабочее совещание со всеми заинтересованными сторонами, чтобы мы оценили, есть там риски или нет», - сказал премьер.

По словам главы правительства, постановление призвано обеспечить конкурентность распределения частот, которое не должно происходить в «ручном» режиме.

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«Нужно понять, не будет ли тех проблем, которые были раньше. Чтобы это было публично, открыто и качественно, а самое главное - конкурентно. Чтобы не подыгрывать тем, кто затем захочет в ручном режиме все перераспределять», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению сети 4G в Украине, согласно которому тендер по внедрению технологии связи 4G состоится в декабре 2017 года.

По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александра Животовского, крупнейшие отечественные мобильные операторы «Киевстар», «МТС Украина» (бренд Vodafone) и lifecell договорились о перераспределении частот (рефарминге) в диапазоне 1800 МГц для внедрения в Украине связи четвертого поколения (4G) в 2018 году.