На пороге безвиза "Борисполь" придумал, как удешевить авиабилеты: предложит скидки перевозчикам

Международный аэропорт «Борисполь» разработал систему скидок до 80% для авиаперевозчиков для удешевления стоимости авиабилетов.

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Об этом сообщил на пресс-конференции на тему «Планы внедрения программы удешевления авиабилетов» гендиректор «Борисполя» Павел Рябикин.

«Наша программа направлена на создание условий, при которых авиакомпании смогут снижать цену на авиаперевозки. Со своей стороны, «Борисполь» выполнил свою часть домашнего задания по удешевлению перевозок, изменив публичную оферту по условиям работы перевозчиков. Проблема состоит из двух частей: удешевление услуг для пассажиров и удешевление услуг для аэропорта», - сказал Рябикин.

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Согласно разработанной программе, скидка по сбору на посадку-взлёт и пассажирскому сбору будет составлять до 80% при открытии нового международного рейса. Также авиакомпании получат скидку 80% за привлечение трансферных пассажиров. Кроме того, при увеличении объёмов перевозок скидка составит до 40%.

По словам Рябикина, чтобы присоединиться к системе скидок, авиакомпании должны снизить цену на авиабилеты.

«На какую сумму понижать цену – это дело компании, но, я думаю, снижение будет существенным», – отметил он.

Присутствовавший на пресс-конференции коммерческий директор аэропорта «Борисполь» Максим Волошин отметил, что новым будет считаться тот рейс, который находится не ближе 100 км от существующего рейса.

«Система привлечения новых привозчиков получила максимальную скидку 80%. Кроме того, раньше система стимулирования была рассчитана на 3 года, а теперь – на 4 года. При этом новым рейсом мы считаем такой, который находится не ближе 100 км от уже существующего рейса», – сказал он.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».