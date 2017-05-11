"Укртелеком" восстановил связь на востоке Украины после повреждения телеком-кабелей

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи компания «Укртелеком» восстановила связь в Днепропетровской и Донецкой областях после того, как злоумышленники в ночь на 11 мая повредили телекоммуникационные кабели оператора, обеспечивающие связью восток Украины.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укртелекома», в результате повреждения магистральных каналов в первой половине дня 11 мая абоненты оператора в Днепропетровской области не могли совершать междугородние звонки, а у жителей подконтрольных Украине территорий Донецкой области отсутствовал доступ в интернет.

«Благодаря слаженной работе бригад «Укртелекома» уже возобновлено предоставление услуг связи в Днепре и области, где ночью были перерезаны и повреждены телекоммуникационные кабели. Также возобновлено предоставление услуг абонентам Донецкой области (подконтрольная Украине территория), которые тоже пострадали от действий злоумышленников», – говорится в комментарии пресс-службы.

Как ранее сообщал директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов на своей странице в сети Facebook, неизвестные лица неподалеку от Новомосковска в двух местах перерезали канал Новомосковск – Павлоград, а также перебили кабели в Днепре на участках Днепр – Кринички и Днепр – Каменское. Около 11 часов дня злоумышленники повредили также кабель на участке Волноваха – Марьинка.

По словам Шуранова, на местах повреждения работали четыре бригады.

О фактах целенаправленного повреждения телекоммуникационных сетей оператор уведомил Национальную полицию и Службу безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, согласно данным главы ассоциации «Телас» Леонида Ошерова, по итогам 2016 года убытки крупнейших игроков телекоммуникационного рынка от повреждения телекоммуникационных сетей составили более 400 млн грн.

В 2016 году количество краж кабеля оператора «Укртелеком» составило 18 тыс., что на 30% больше, чем в 2015 году, а с начала текущего года – уже более 25 тыс.

Комитет Верховной Рады по вопросам информатизации и связи предлагает ввести уголовную ответственность за повреждение телекоммуникационных сетей.

«Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 млн абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета более 1,6 млн клиентов.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).