Евросоюз хочет ужесточить требования к Uber

ЕС хочет ужесточить требования к Uber – электронному приложению по заказу такси.

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Первым изменением может стать требование к приложению иметь лицензию на предоставление транспортных услуг.

«Электронная платформа Uber – это инновация, но она попадет в сферу транспорта: Uber, таким образом, может потребоваться получение необходимых лицензий и разрешений в соответствии с национальным законодательством»,— говорится в опубликованном сегодня заявлении Европейского суда, передает «Коммерсант».

Напомним, государства — члены ЕС могут вводить правила для регулирования Uber и другие такие компании в рамках транспортного законодательства, а не сервиса «информационного общества», как себя называет сама компания, но в большинстве случаев они следуют рекомендациям Европейского суда.

При этом по законодательству ЕС местные власти не могут без необходимости ограничивать работу электронных сервисов. Однако деятельность транспортных компаний подчинена местному законодательству.

Окончательное решение по Uber Европейский суд примет до конца текущего года.