В "Борисполе" рассказали, когда подпишут договор с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair

Государственный международный аэропорт «Борисполь» рассчитывает подписать договор с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair после 5 июля 2017 года.

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Об этом сообщил УНИАН гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин.

«Мы продолжаем переговоры с Ryanair. Говорить о конечном результате сможем тогда, когда приказ будет принят. А сейчас проект приказа вывешен на сайте для обсуждения – это регуляторная процедура. Она предусматривает сбор всех замечаний и через 2 месяца с момента опубликования можно принимать решение, то есть после 5 июля», - сказал он.

По его словам, аэропорт «Борисполь» выполнил свою часть работы по привлечению лоукост-перевозчика.

«Работа со стороны «Борисполя» выполнена не только для Ryanair, а для всех компаний. Мы ожидаем в ближайшее время от наших авиаперевозчиков снижения тарифа. Ведь с приходом мощного перевозчика с низкой тарифной ставкой национальный перевозчик будет искать пути, как конкурировать на рынке», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова.

Позже глава аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair, и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту «Антонов», расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта «Борисполь».

26 апреля 2017 года министр инфраструктуры Украина Владимир Омелян заявил о том, что Ryanair достигла договоренности с руководством крупнейшего в Украине государственного международного аэропорта "Борисполь" и международного аэропорта "Львов" им. Данилы Галицкого относительно своей полетной программы на текущий год из данных аэропортов.