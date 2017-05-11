Железнодорожные перевозки из Украины в страны ЕС увеличились почти в 7 раз

Перевозки железнодорожным транспортом Украины в страны Европейского Союза в январе-марте 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 7 раз – до 34,5 тыс. пассажиров.

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Как сообщили в пресс-службе акционерной госкомпании «Укрзализныця», в целом, на сегодняшний день поезда и беспересадочные вагоны из городов Украины курсируют в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Болгарию и Польшу.

В частности, в Польшу ежедневно курсируют 3 пары поездов: №51/52 Варшава, Вроцлав – Львов, № 67/68 Киев - Варшава и № 705/706 Киев – Перемышль.

В свою очередь, в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию и Болгарию курсируют прицепные вагоны из Киева и Львова. В частности, это вагоны Киев - Братислава (курсируют по понедельникам-средам, субботам и воскресеньям, кроме 30 августа, 13 сентября и 15 ноября; Киев - Прага (ежедневно), Киев - Будапешт и Львов - Будапешт (ежедневно), Киев - Бухарест (по пятницам) и Львов - Варна (15 и 25 июня, 5, 17 и 29 июля, 10 и 20 августа).

Кроме того, сейчас специалисты «Укрзализныци» работают над введением железнодорожного сообщения из Ковеля в польский Хелм: уже согласован предварительный график движения и осуществлена тестовая поездка по данному маршруту.

Как сообщал УНИАН, 5 мая железнодорожники совместно с Волынской облгосадминистрацией запустили в тестовом режиме рельсовый автобус по новому маршруту Ковель – Хелм (Польша). Также актуальной остается задача продления данного железнодорожного маршрута до Люблина.

Вопрос запуска поезда по вышеупомянутому маршруту обсуждался еще в феврале текущего года. Предполагалось, что реализация проекта станет возможна уже летом 2017 года. Председатель правления «Укрзализныци» Войцех Балчун сообщал, что компания также прорабатывает планы запуска поезда по маршруту Львов - Краков.

В декабре 2016 года "Укрзализныця" запустила скоростной поезд категории "Интерсити+" по маршруту Киев - Львов - Перемышль (Польша).

Кроме того, в январе этого года Министерство инфраструктуры сообщило о планах в этом году запустить ряд новых ж/д направлений в Европу, в частности, в Венгрию и Словакию.