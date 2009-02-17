ВР приняла проект закона о снижении транспортного сбора

Парламент принял в первом чтении решение о снижении ставок налога с владельцев транспортных средств

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовало 378 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, предусматривается, что за легковые автомобили с объемом цилиндров двигателя от 1801 куб. см до 2500 куб. см (в настоящее время в действующем законодательстве последняя величина составляла 2200 куб. см – УНИАН) предусмотрен налог в размере 10 грн. со 100 куб. см за новые автомобили и 12 грн. со 100 куб. см, которые использовались до 8 лет, и 500 грн. со 100 куб. см на автомобили, которые использовались свыше 8 лет.

Налог с владельцев легковых автомобилей с объемом цилиндров двигателя от 2501 куб. см до 3500 куб. см для новых автомобилей будет составлять 25 грн. со 100 куб. см, и 30 грн. со 100 куб. см для автомобилей, которые использовались до 8 лет, а для автомобилей, которые использовались свыше 8 лет – 750 грн. со 100 куб. см.

Налог с владельцев легковых автомобилей с объемом цилиндров двигателя от 3500 куб. см и больше для новых автомобилей будет составлять 40 грн. (в настоящее время в действующем законодательстве 120 грн. – УНИАН) со 100 куб. см и 45 грн. (в настоящее время 135 грн. – УНИАН) со 100 куб. см для автомобилей, которые использовались до 8 лет, а для автомобилей, которые использовались свыше 8 лет, 1000 грн. со 100 куб. см.