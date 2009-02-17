Кужель иницирует визы для иностранных грузоперевозчиков

В Государственном комитете по вопросам регуляторной политики и предпринимательства считают необходимым введение визового режима для иностранных грузоперевозчиков для защиты грузоперевозчиков Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила глава Госкомпредпринимательства Александра Кужель.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день иностранные автоперевозчики, которые при безвизовом режиме свободно пересекают украинскую границу, имеют выигрышное положение перед украинскими коллегами в плане оперативной перевозки грузов.

«Все иностранные автоперевозчики - Польши, Чехии, Венгрии - свободно проезжают нашу границу и забирают те заказы, которые имели возможность отработать украинские перевозчики. Мы считаем целесообразным поддержать украинских автоперевозчиков, сделать визовый режим, и давать квоты и иностранным государствам, и такую же квоту давать нашим перевозчикам», - сказала А.Кужель.

Напомним, что плату за въезд транзитных транспортных средств на территорию страны в этом году уже ввела Россия и некоторые страны Прибалтики.