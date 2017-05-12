Дизельный скандал: Volkswagen выплатит $1,2 миллиарда компенсаций водителям в США

Автоконцерн Volkswagen выплатит $1,2 млрд компенсаций в США для устранения дефектов в программном обеспечении своих автомобилей. Соответствующее решение, как передает Reuters, утвердил американский федеральный суд.

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Выплаты будут произведены в рамках «дизельного скандала», связанного с тем, что автопроизводитель занижал показатели вредных выбросов в атмосферу. Volkswagen устранит дефект в программном обеспечении автомобилей, из-за которого происходило занижение показателей, или же выплатит их владельцам денежную компенсацию. Решение касается владельцев более 88 тыс. автомобилей с дизельным двигателем объемом 3 литра. Для машин 2009 - 2012 годов выпуска размер компенсации составляет от $7,8 тыс. до $13,9 тыс. Для автомобилей более позднего времени сумма компенсации увеличена до $16,1 тыс.

В целом, Volkswagen будет вынужден отдать порядка $25 млрд для того, чтобы уладить скандал, возникший из-за нарушения экологических норм в США, пишет РБК.

Расследование в отношении Volkswagen власти США ведут с 2014 года. Следователи обнаружили, что программное обеспечение на машинах, произведенных автоконцерном, отключало контроль за уровнем выхлопов на дороге и включало его во время проверок. Производитель в итоге признал, что соответствующее ПО установлено в 11 млн автомобилей по всему миру. Проблема коснулась автомобилей как с дизельным, так и с бензиновым двигателем. В начале января Volkswagen согласился выплатить регулирующим органам США $4,3 млрд для решения конфликта.