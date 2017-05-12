Правление "Укрзализныци" до сих проводит экспертизу законности возможной закупки китайских вагонокомплектов

Правление акционерной госкомпании «Укрзализныця» до сих пор проводит экспертизу соответствия техническим требованиям вагонного литья, произведенного в Китае в 2012-2013 годах за средства российских бизнесменов, в том числе «оружейных баронов».

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Об этом УНИАН сообщил первый заместитель министра инфраструктуры, глава набсовета «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«Мы сделали «Укрзализныце» запрос, они ответили, что сейчас проводится экспертиза в отношении проверки качества литья (китайского – УНИАН), его штамповки и происхождения, но, насколько мне известно, закупки еще не было», - сказал Кравцов.

Он подчеркнул, что экспертизу железнодорожной техники на предмет соответствия существующим техническим требованиям проводят подчиненные «Укрзализныце» научно-исследовательские институты.

«Они (институты – УНИАН) единственные в Украине, которые проводят экспертизу железнодорожной техники на соответствие техническим требованиям, это не только ГОСТы, есть еще внутренние требования «Укрзализныци», которые более серьезные, потому что ГОСТы по ж/д технике довольно общие», - отметил он.

Глава набсовета добавил, что «Укрзализныця» должна завершить экспертизу до 16 мая, поскольку в этот день запланировано проведение аукционов по закупке вагонокомплектов.

«До завершения процедур закупки должно быть подтверждение о соответствии предложений участников требованиям со стороны ГОСТов и техническим требованиям «Укрзализныци». Это обязательное требование, которое поставлено под контроль, в противном случае будет нарушение и будем разбираться», - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, экс-директор по технической политике "Укрзализныци", бывший глава научно-исследовательского центра железнодорожного транспорта Ростислав Демин заявил УНИАН, что вагоностроительные предприятия Украины, включая и принадлежащие «Укрзализныце», не смогут использовать для строительства новых грузовых вагонов литые детали тележек, выпущенные в 2012-2013 годах, так как все существующие технические условия на выпуск новых вагонов требуют установки тележек с литыми деталями, общий срок службы которых не должен быть менее 32 лет, а также имеющих гарантию завода-изготовителя не менее 8 лет.

В противном случае, вагоностроителям предстоит внести изменения в технические условия на модель вагона, при строительстве которого предполагают использовать 5-летние детали.

В конце февраля «Укрзализныця» объявила два тендера на закупку 960 вагонокомплектов при установленной максимально допустимой цене в 96 тыс. грн за один комплект. Заявки на участие в тендере принимались до 10 апреля, аукционы назначены на 16 мая. Кроме того, филиал «Укрзализныци» «Центр обеспечения производства» в феврале объявил еще два тендера на закупку более 2 тысяч вагонокомплектов на тех же ценовых условиях.

Согласно данным Prozorro, заявки на участие в торгах подали две компании – киевская компания «Центр промышленного субконтрактинга», предлагающая литье производства китайской «Ружоуской компании «Тианруй», и компания «Интерресурсы», которая также не имеет собственной производственной базы.

Отечественные производители – «Кременчугский сталелитейный завод» и «Азовмаш», возможности производства которых полностью покрывают потребности государственного монополиста, – отказались участвовать в тендерах из-за установленной на экономически необоснованном уровне максимально допустимой цены.

В середине апреля Антимонопольный комитет по иску двух малоизвестных компаний разрешил «Укрзализныце» закупать вагонокомплекты, произведенные в Китае в 2012-2013 годах на деньги российских оружейных баронов. АМКУ принял решение вопреки требованиям премьер-министра Владимира Гройсмана, который неоднократно призывал руководство «Укрзализныцы» запустить масштабную программу вагоностроения, сделав ставку на отечественных производителей вагонов.

Закон «О железнодорожном транспорте» требует, чтобы вся поставляемая на железную дорогу продукция была сертифицированной и соответствовала нормам безопасности. Кроме того, Украина ввела новый ГОСТ на литье (32400), и все литье, произведенное с декабря 2016 года в Украине для нужд «Укрзализныци» должно строго соответствовать этому ГОСТу.