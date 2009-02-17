Кужель обсудит с бастующими автоперевозчиками их требования

Совет предпринимателей при КМУ и Госкомпредпринимательства приглашают автоперевозчиков 18 февраля в Клуб Кабмина для обсуждения требований забастовщиков

Председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра КУЖЕЛЬ и председатель Совета предпринимателей при Кабинете министров Оксана ПРОДАН приглашают представителей автоперевозчиков вместе найти пути разрешения проблем отрасли.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабмина, встреча может состояться в Клубе Кабинета министров по ул. Институтская, 7, в 15.00 18 февраля.

«Приглашаем каждого, кому не безразлично, кто хочет улучшить регуляторный климат в транспортной отрасли», - сказала председатель Госкомпредпринимательства.

А.КУЖЕЛЬ отметила, что, по ее наблюдениям, в основном люди выходят на забастовки и пикеты из-за проблем с банковскими кредитами.

«В большинстве протестные вспышки связаны с закрытием кредита, все остальное возникает спонтанно», - подчеркнула А.КУЖЕЛЬ.

Председатель Совета предпринимателей при КМУ О.ПРОДАН напомнила, что возглавляемый ею орган имеет достаточно рычагов для решения на правительственном уровне проблем предпринимателей.

«Все, что нужно, это вместе встретиться, определить вопросы и наработать документы, которые правительство может одобрить. Но нужно, чтобы эта акция не закончилась ничем. Если у нас есть проблемы валютного курса, мы должны найти механизмы влияния и на политику НБУ», - подчеркнула О.ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины объявили о проведении с 18 февраля бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.