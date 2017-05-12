"Антонов" получил от аэропорта Анкары 25 миллионов гривень компенсации за столкновение с птицами

Государственное предприятие «Антонов» по итогам судебного спора с Главным управлением государственных аэропортов Турции и его страховщиками получило 25 млн гривень.

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Об этом сообщают в пресс-службе юрфирмы «Ильяшев и Партнеры», представляющей интересы ГП «Антонов».

Согласно сообщению, в полном объеме был компенсирован ущерб в связи с несоблюдением аэропортом Анкары международных стандартов по предотвращению столкновения воздушных судов с птицами, а также затраты ГП на правовую защиту прав и интересов.

«Суд постановил, что турецкая сторона в нарушение законодательства и норм ИКАО не приняла в аэропорту всех возможных мер орнитологической безопасности, вследствие чего возникла аварийная ситуация. Ссылки ответчиков на форс-мажор суд также отклонил», – прокомментировали дело в «Ильяшев и Партнеры».

В пресс-службе уточнили, что решение суда города Анкары, полученное в пользу ГП «Антонов еще в 2012 году, неоднократно оспаривалось турецкой стороной. «По итогам многолетнего судебного разбирательства, в мае 2017 года ГП "Антонов" получило полную денежную компенсацию на свой банковский счет", - сообщает юрфирма.

Напомним, в марте 2008 года грузовой самолет Ан-124-100 «Руслан» ГП «Антонов» во время взлета из аэропорта Анкары столкнулся со стаей птиц, вследствие чего воздушное судно получило повреждения, экипаж и груз не пострадали. В 2009 году «Антонов» подал иск в турецкий суд о компенсации ущерба.