На ремонт дорог Одещины выделят почти 2 миллиарда – Омелян

На ремонт автодорог Одесской области в этом году будет выделено почти 2 миллиарда гривень. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу министерства Владимира Омеляна.

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"При необходимости Одесского региона по меньшей мере 2 миллиарда гривень на восстановление дорог, состояние которых являются наиболее критичным в этом регионе, впервые за много лет правительство совместно с областью направит почти 2 миллиарда", - цитирует пресс-служба Омеляна.

По словам министра, трасса Одесса - Рени будет достроена в 2017 году.

"Для нас дело чести закончить трассу Одесса - Рени в этом году, чтобы она была проезжей, качественной. Кроме этого, мы имеем много масштабных мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности региона", - цитирует пресс-служба Омеляна.

Также, по его словам, в этом году должен начаться ремонт взлетной полосы в Одесском аэропорту.

"Я более чем уверен, что именно Одесский аэропорт может стать хабом для южной Украины. Потенциал для этого есть. Ключевое - отремонтировать взлетную полосу. И совместно с главой области мы прилагаем все усилия к этому. Мы верим, что в этом году мы получим первый необходимый транш и начнем ремонт. Следующий год будет не только годом мероприятия лоу-костов в Украине, но и в Одесском регионе. Я надеюсь, что такие компании как Ryаnair полетят из Одессы в города Европы", - цитирует пресс-служба министра.

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Также министр отметил, что габаритно-весовой контроль на дорогах Одесской области будет усилен.

"Мы дадим три дополнительных весовых комплексы уже с 1 июля этого года, а после проведения тендера и закупки более 70, область получит еще несколько. Мы должны устанавливать полностью автоматические комплексы считывания веса для того, чтобы не было возможности влияния человеческого фактора. Это должна быть четкая система по всей Украине "- цитирует пресс-служба Омеляна.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.

По словам, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 миллиардов гривень из заявленных правительством около 20 миллиардов гривень.