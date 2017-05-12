ЕИБ может выделить Харькову 160 миллионов евро на продление метро
Общая стоимость проекта составляет 320 млн евро.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) может выделить Харькову кредит на 160 млн евро для продления Алексеевской ветки метрополитена на 3,5 км и строительства двух станций метро - Державинской и Одесской.
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Об этом сообщается на сайте ЕИБ.
Согласно сообщению, общая стоимость проекта составляет 320 млн евро. При этом в ЕИБ отметили, что план реализации проекта находится на согласовании, поскольку продление ветки метрополитена может потребовать временного переселения некоторых предприятий и домохозяйств.
Также в банке подчеркнули, что проект позволит улучшить городскую среду и уменьшить количество автотранспорта на дорогах Харькова.
В то же время, выделение средств станет возможным только после завершения переговоров по проекту и одобрения совета директоров ЕИБ.
Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начал проектные работы по строительству станции метро «Одесская» в рамках договора об иностранных инвестициях в развитие Харьковского метрополитена.
Справка УНИАН. Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и длине линий в Украине. Перевозит в год 282 миллиона пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время Харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.
11 ноября Кабинет министров Украины утвердил проект выполнения проектно-изыскательских работ для продления третьей линии метрополитена в Харькове от станции «Метростроителей имени Г.И.Ващенко» до станции «Одесская» общей стоимостью 2,657 млрд грн.
В рамках проекта предполагается строительство двух новых станций – «Державинской» и «Одесской». Начало строительных работ запланировано уже в текущем году, а завершение проекта - на 2019 год.