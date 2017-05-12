ЕИБ может выделить Харькову 160 миллионов евро на продление метро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) может выделить Харькову кредит на 160 млн евро для продления Алексеевской ветки метрополитена на 3,5 км и строительства двух станций метро - Державинской и Одесской.

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Об этом сообщается на сайте ЕИБ.

Согласно сообщению, общая стоимость проекта составляет 320 млн евро. При этом в ЕИБ отметили, что план реализации проекта находится на согласовании, поскольку продление ветки метрополитена может потребовать временного переселения некоторых предприятий и домохозяйств.

Также в банке подчеркнули, что проект позволит улучшить городскую среду и уменьшить количество автотранспорта на дорогах Харькова.

В то же время, выделение средств станет возможным только после завершения переговоров по проекту и одобрения совета директоров ЕИБ.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начал проектные работы по строительству станции метро «Одесская» в рамках договора об иностранных инвестициях в развитие Харьковского метрополитена.

Справка УНИАН. Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и длине линий в Украине. Перевозит в год 282 миллиона пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время Харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.

11 ноября Кабинет министров Украины утвердил проект выполнения проектно-изыскательских работ для продления третьей линии метрополитена в Харькове от станции «Метростроителей имени Г.И.Ващенко» до станции «Одесская» общей стоимостью 2,657 млрд грн.

В рамках проекта предполагается строительство двух новых станций – «Державинской» и «Одесской». Начало строительных работ запланировано уже в текущем году, а завершение проекта - на 2019 год.