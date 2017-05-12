Украина просит у Германии 100 миллионов евро на 15 электричек

Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с правительством Германии о привлечении 100 миллионов евро на закупку порядка 10-15 новых пригородных поездов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе совещания в Одесском городском совете, передает пресс-служба министерства.

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"Планируется, что на эти средства будет закуплено 10-15 новых пригородных электричек для потребностей "Укрзализныци", - цитирует пресс-служба Омеляна.

В сообщении со ссылкой на министра инфраструктуры отмечается, что с целью сокращения убытков пригородного пассажирского ж/д сегмента вследствие перевозки львиной доли льготных категорий населения в общем объеме пассажироперевозок транспортное ведомство планирует организовать между городами конкурс, в ходе которого предоставить новые поезда тому городу, который предложит ведомству наилучшую концепцию безубыточной модели использования новых составов.

"Укрзализныця" жалуется, что пригородные электрички являются убыточными, но на самом деле за проезд платит не более 20% пассажиров, поэтому нужно ввести нормальную систему оплаты, контроль, убрать злоупотребления - и убыточность превратится по меньшей мере в безубыточность, а при нормальном подходе мы сможем увидеть и прибыль", - цитирует пресс-служба главу Мининфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, в апреле Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, г. Кременчуг, Полтавская обл.) выиграл тендер на поставку акционерной госкомпании "Укрзализныця" 38 пассажирских купейных вагонов за 875,3 миллиона гривень с учетом НДС.

В целом компания планирует в этом году приобрести 50 пассажирских вагонов (43 купейных и 7 вагонов-трансформеров), из них уже закуплено 12 вагонов (7 трансформеров и 5 купейных).

Кроме того, в 2017 году "Укрзализныця" планирует капитально отремонтировать более 150 пассажирских вагонов.