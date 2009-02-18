General Motors может сократить производство в Европе

Американская автомобилестроительная корпорация General Motors, согласно плану реструктуризации, намерена существенно сократить производство машин в Европе, сообщает Немецкая волна.

Как сообщают агентства, обсуждается возможность закрытия или продажи ряда заводов Opel и Saab. Обе эти марки принадлежат американской корпорации General Motors. Проект направлен министру финансов США Тиму Гайтнеру в соответствии с условиями предоставления автостроителям госкредитов на сумму 13 миллиардов 400 миллионов долларов.

Беспрецедентная ситуация

По сообщениям СМИ, планы руководства концерна General Motors предусматривают закрытие заводов Opel в немецком Бохуме и в бельгийском Антверпене, а также продажу завода в немецком Айзенахе. Кроме того, General Motors планирует полностью отказаться от производства автомобилей марки Saab в Швеции и Vauxhall в Великобритании.

Никогда еще за всю столетнюю историю компания General Motors, до последнего времени крупнейшая в мире, не находилась в таком глубоком кризисе. Сейчас она балансирует на грани банкротства и вынуждена просить помощи в Белом доме. А там потребовали предоставить план реструктуризации производства.

Грег Майлс, обозреватель телесети финансовых новостей Bloomberg, задается вопросом: "До какой степени должна уменьшиться компания, чтобы приспособиться к условиям рынка? Ведь по статистике, продажа машин General Motors упала на 27 процентов в последнем квартале ушедшего года и, вероятно, уменьшится на треть в первом квартале этого года. Это колоссальный спад".

За сохранение рабочих мест

Форум европейских сотрудников General Motors, объединяющий профсоюзы компании на континенте, опубликовал заявление, в котором призывает корпорацию продать марки Opel, а также Saab и Vauxhall, поскольку это, по мнению профсоюзов, единственно реалистический и разумный вариант для сохранения рабочих мест и самих брендов.

Между тем, в Детройте, в штаб-квартире General Motors, стало известно, что власти тех немецких земель, где расположены заводы Opel, рассматривают возможность их выкупа с целью спасения от ликвидации. Сама корпорация заявила в сообщении для прессы, что, с одной стороны, "General Motors не собирается комментировать слухи на тему возможного закрытия заводов", но с другой, подчеркнула, что "принимаемые меры могут включать неординарные и агрессивные шаги для сокращения издержек в Европе".

Пока еще нет реакции Вашингтона на план реструктуризации, но, по мнению Линдела Лопаки, профессора Калифорнийского университета, "демократы более уступчивы по отношению к General Motors, чем была республиканская администрация Буша в ноябре-декабре, поэтому администрация президента Обамы, очевидно, отнесется более снисходительно к планам компании".

За спасение именитого концерна

Как раз 17 февраля компания General Motors получила от американских властей еще 4 миллиарда долларов в качестве кредитов - в дополнение к уже полученным в конце прошлого года 9 миллиардам.

Стоит отметить, что только на заводах компании Opel в Германии заняты 25 тысяч человек. Многие немецкие политики призывают правительство ФРГ не допустить исчезновения одного из старейших немецких автопроизводителей с рынка.