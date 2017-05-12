В Литве железная дорога отказалась от пассажирских перевозок в Москву
С 15 мая перестанут прицеплять вагоны к российскому поезду, который курсирует по маршруту Калининград-Вильнюс-Москва.
В Литве железная дорога отказалась от перевозок пассажиров в Москву. Об этом сообщает Delfi.
Согласно сообщению, соответствующее решение было принято из соображений экономии. Компания утверждает, что благодаря этому она сможет экономить ежегодно 2 млн евро, а пассажиры и дальше смогут ездить в Россию российскими поездами.
Сообщается, что с 15 мая перестанут прицеплять вагоны к российскому поезду, который курсирует по маршруту Калининград-Вильнюс-Москва.
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"В трех дополнительных вагонах в среднем ездило примерно 20 пассажиров. Маршрут сохранится и в дальнейшем, однако в Вильнюсе мы перестанем прицеплять свои вагоны. Благодаря этому наши расходы сократятся", - заявил заместитель гендиректора компании Линас Баужис.
Также отмечается, что в прошлом году литовская железная дорога перевезла в Москву и в обратном направлении почти на 27% меньше пассажиров, чем в 2015 году.