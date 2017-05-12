Продажи б/у автомобилей в Украине выросли почти в 8 раз

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 7,6 раз и составил 4,578 тысячи авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По данным ассоциации, доля б/у автомобилей на рынке автомобилей по итогам месяца достигла почти 42%, а год назад была меньше 10%.

В апреле первое место сохранилось за Renault - 880 подержанных авто. При этом первичные регистрации импортируемых б/у машин этой марки превысили продажи новых Renault на 15%.

На второй позиции Volkswagen - 795 штук, что в 2,2 раза больше, чем новых, а третья по популярности - Skoda с результатом 538 автомобилей, что в 1,5 раза превышает продажи новых автомобилей этого бренда.

Марка Opel находится на 4 позиции рейтинга с результатом 379 б/у автомобилей, в то же время новых Опелей было продано всего 27 штук.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.