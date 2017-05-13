Литва отказалась от железнодорожных пассажирских перевозок в Москву

Вагоны литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai с понедельника перестанут прицеплять к российскому поезду, курсирующему по маршруту Калининград-Вильнюс-Москва.

Об этом сообщает издание Delfi.

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"В трех дополнительных вагонах в среднем ездило примерно 20 пассажиров. Маршрут сохранится и в дальнейшем, однако в Вильнюсе мы перестанем прицеплять свои вагоны. Благодаря этому сократятся наши расходы", - сказал для пресс-релиза заместитель гендиректора Lietuvos gelezinkeliai Линас Баужис.

В прошлом году литовская компания Lietuvos gelezinkeliai перевезла в Москву и в обратном направлении почти на 27% меньше пассажиров, чем в 2015 году.