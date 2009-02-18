Винский: проблемы автоперевозчиков надо решать в Кабмине и НБУ

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ считает, что проблемы автоперевозчиков необходимо решать совместными усилиями правительства и Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.ВИНСКИЙ высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Вопросы, связанные с возвратом кредитов, это вопрос не Министерства транспорта. Понятно, что эту проблему нужно решать совместными усилиями», - сказал министр.

По его словам, позиция Министерства транспорта заключается в необходимости пролонгирования для автоперевозчиков срока возврата кредитных средств. «Других механизмов нет, и если это не будет сделано, то это будет крах для людей, а таких в Украине достаточно много», - добавил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, председатель Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ вчера заявила, что Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства разработал модель взаимоотношений и диалога с банковскими учреждениями для автоперевозчиков, которые имеют кредиты.

«Понимая, что Национальный банк очень независимый, подчинен только Президенту, и мы не имеем возможности влиять на его политику, мы сделали нашим перевозчикам стопроцентные юридические предложения», - сообщила А.КУЖЕЛЬ.

Она отметила, что у заемщиков есть право не соглашаться на повышение процентных ставок банками в одностороннем порядке.

Кроме того, А.КУЖЕЛЬ подчеркнула, что банки готовы договариваться с заемщиками о реструктуризации кредитов с тем, чтобы заемщики определенное время могли выплачивать только проценты, без тела кредита.

Также вчера представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины объявили о проведении с 18 февраля бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.