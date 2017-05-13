Укрзализныцю пригласили в Польшу ремонтировать пути

Укрзализныця впервые в истории будет выполнять путевые работы в другом государстве - в Польше. Об этом на своей странице в Facebook написал Войцех Балчун.

"Наших путейцев вместе с техникой пригласили в Польшу выполнять цикл работ на станции Медика. О это филиал Центр по ремонту и эксплуатации путевых машин Укрзализныци и польская Компания ZUE S. A. подписали контракт", - написал он.

Стоимость контракта 159,5 тыс. евро.

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Будут работать в Польше в два этапа: в июне и в сентябре-октябре этого года. На станции Медика будут выполнять работы по очистке щебня, выправки, стабилизации, планировки балласта 12,2 км вторых путей и выправки 25 комплектов стрелочных переводов ширины колеи 1520.

Всего ремонтом будут охвачены 8 станционных путей. На выполнении работ будут задействованы 5 типов высокопроизводительных путевых машины центра.

"Кроме того, для выполнения работ по указанному контракту польская компания ZUE S. A. закупит в филиале Центр управления промышленностью ПАО Укрзализныця 20 тыс. куб м щебня фракции 40-70. Это дополнительные инвестиции для нашей компании", - отметил Балчун.