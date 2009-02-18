Укрзализныця не признает факты нарушения законодательства

Пресс-центр «Укрзализныци» опровергает информацию относительно якобы фактов злоупотреблений с ее стороны, обнародованную в последнее время в ряде СМИ.

Как отмечается в сообщении пресс-центра, в последнее время в СМИ появилась информация относительно нарушений действующего законодательства со стороны «Укрзализныци», в частности, нарушений при проведении процедур закупок товаров, работ и услуг в 2008 году и предыдущих годах, приобретения некачественных комплектующих и др.

«Укрзализныця» собщает, что проанализировала изложенное в обвинениях и не нашла подтверждения этих фактов.

В частности, относительно обвинений в приобретении гасителей колебаний по завышенным ценам Юго-западной железной дорогой отмечается, что ЮЗЖД в марте 2008 года осуществила процедуру приобретения запасных частей к пассажирским и грузовым вагонам на общую сумму 15 млн. 486 тыс.грн. Отдельным лотом был определен предмет закупки - гасители колебаний. В этом тендере были задействованы семь участников. «На основании объективной оценки качественных и квалификационных показателей победителем тендера на закупку гасителей колебаний признано предложение ООО «Центр-Регион» на общую сумму 1 млн. 860 тыс. грн. Договор был заключен.

«Утверждение о завышении стоимости более чем в два раза является необоснованным. Документы относительно этой закупки соответствующими контролирующими органами не изымались, нарушения не выявлены, уголовное дело правоохранительными органами не возбуждалось», - отмечается в сообщении.

По поводу деятельности двух конвертационных центров в сообщении отмечается: „Структура «Укрзализныци» определена приказом Минтранссвязи от 18.04.2008 №463 «О внесении изменений в перечень предприятий, учреждений и организаций, которые входят в сферу управления Министерства транспорта и связи Украины». Что касается двух конвертационных центров, то в «Укрзализныце» отсутствует информация относительно их деятельности».