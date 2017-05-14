В пунктах пропуска в зоне АТО в очередях застряли 630 авто

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне проведения АТО сегодня утром на въезд и выезд скопилось почти 630 транспортных средств, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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По конкретным контрольным пунктам ситуация выглядит следующим образом:

"Майорское" - 40/180; "Марьинка" - 120/120; "Новотроицкое" - 60/50; "Гнутово" - 40/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, был достаточно динамичным. Всего вчера в КПВВ было оформлено свыше 34 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств.