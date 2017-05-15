На Ивано-Франковщине дождями размыло дорогу: движение ограничено

В Ивано-Франковской области ограничено движение транспорта на автодороге С 090203 Верхний Ясенив – Голов. Как сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по данным Укравтодора, в результате дождей подмыто земляное полотно на 9-м км, а на 11-м км подмыло трубу диаметром 1000 мм.

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«Движение автотранспорта по участку ограничено для грузовых и крупногабаритных автомобилей (проезд только для легкового транспорта) Работы по ликвидации будут проводиться 15 мая», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 15 и 16 мая, в связи с добеганием паводковой волны ожидается продолжение подъемов уровней воды на участке Прута Коломыя-госграница и участке Днестра Галич-Залещики на 0,5-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

Кроме того, в первой половине суток 15 мая ожидается прохождение максимального уровня воды на реке Прут в створе гидрологического поста Черновцы высотой 145-195 см над нулем поста (максимальные расходы 220-325 м3/с), без негативных последствий.