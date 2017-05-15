Председатель Одесской ОГА Степанов открыл критически важную для области дорогу
Дорога была построена всего за 20 дней.
15 мая 2017 председатель Одесской ОГА Максим Степанов открыл временную объездную дорогу на трассе М-15 Одесса-Рени в районе молдавского села Паланка. Эта критически важная для области транспортная артерия была построена в рекордные сроки - всего за 20 дней при сроках в 50 дней, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
В связи с аварийным состоянием моста на международной трассе М-15 Одесса - Рени (на Бухарест) в районе села Паланка (Молдова) в декабре 2016 года начался капитальный ремонт указанного объекта, включающий полную перестройку сооружения. После закрытия моста на ремонт единственная дорога, по которой можно проехать из Одессы на Юг и Запад Одесской области, проходит через г. Белгород-Днестровский.
Как заявила мэр города Белгород-Днестровский Алла Гинак, строительство моста в Паланке направило все грузовые потоки через улицы Белгород-Днестровского и Затоки, создало неудобства для местных жителей и разрушило дороги.
«Это была катастрофа для нас. К таким результатам привели непродуманные решения прежнего руководства области. Я обращалась к чиновникам разных уровней, депутатам, но единственный, кто ответственно отнесся к этой проблеме и начал действовать, был председатель ОГА Максим Степанов. Эта дорога очень важна для района, закрытие моста поставило под угрозу успех туристического сезона, и люди уже готовы были выходить на акции протеста. Честно говоря, жители Белгород-Днестровского мало верили, что проблемой кто-то будет заниматься. Но благодаря Степанову этот вопрос решен, и напряжения в городе и районе снято», - отметила Гинак.
Чтобы обеспечить надежное транспортное сообщение 9 районов в юго-западной части области с Одессой и другими регионами Украины, по инициативе главы Одесской ОГА Максима Степанова и при поддержке Кабинета Министров, Министерства иностранных дел Украины и депутатов разных уровней было принято решение на период капитального ремонта мостового перехода построить объездную дорогу по территории Республики Молдова.
По словам Степанова, строительство и ремонт дорог в Одесской области являются одним из главных приоритетов в его деятельности на посту председателя областной госадминистрации.
«На время ремонта моста в Паланке нужно было найти оптимальное решение, которое бы разгрузило путь через Белгород-Днестровский. Я обещал, что вопрос постройкиобъездной дороги будет решен до начала туристического сезона. И сегодня с удовольствием информирую о реализации этого важного для всей Одесской области проекта», - отметил Степанов.
20 апреля 2017 был заключен договор временной аренды земельного участка общей площадью 1,225 га под вышеупомянутую дорогу между мэром села Паланка(Молдова) и Службой автодорог в Одесской области. После заключения договора было начато интенсивное строительство указанного объекта.
«Теперь мы имеем объездную дорогу, которая обеспечит соединение с Бессарабией, пока будет происходить ремонт моста. Кстати, дорога через Паланку более чем на 50 км короче, чем через Белгород-Днестровский. Ее открытие позволит людям экономить и время, и деньги, она готова выдержать все нагрузки без каких-либо ограничений. Вопрос согласования строительства дороги нам пришлось решать практически на межгосударственном уровне и в очень сжатые сроки. И я благодарен всем, кто приобщился к решению этого вопроса. Единственное, чего я не понимаю: почему все это нельзя было сделать еще в прошлом году, спокойно и без нервов, а не в авральном режиме», - отметил Степанов.
Отметим, ранее сообщалось, что 22 марта Председатель Одесской ОГА Максим Степанов представил свой Стратегический план действий "Умный регион", одним из главных приоритетов которого является строительство и ремонт в 2017 году стратегически важных для Одесской области дорог, в частности, трассы Одесса-Рени, дорог Спасское-Вилково, Кодыма-Балта и др.