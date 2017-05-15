Председатель Одесской ОГА Степанов открыл критически важную для области дорогу

15 мая 2017 председатель Одесской ОГА Максим Степанов открыл временную объездную дорогу на трассе М-15 Одесса-Рени в районе молдавского села Паланка. Эта критически важная для области транспортная артерия была построена в рекордные сроки - всего за 20 дней при сроках в 50 дней, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

В связи с аварийным состоянием моста на международной трассе М-15 Одесса - Рени (на Бухарест) в районе села Паланка (Молдова) в декабре 2016 года начался капитальный ремонт указанного объекта, включающий полную перестройку сооружения. После закрытия моста на ремонт единственная дорога, по которой можно проехать из Одессы на Юг и Запад Одесской области, проходит через г. Белгород-Днестровский.

Как заявила мэр города Белгород-Днестровский Алла Гинак, строительство моста в Паланке направило все грузовые потоки через улицы Белгород-Днестровского и Затоки, создало неудобства для местных жителей и разрушило дороги.

«Это была катастрофа для нас. К таким результатам привели непродуманные решения прежнего руководства области. Я обращалась к чиновникам разных уровней, депутатам, но единственный, кто ответственно отнесся к этой проблеме и начал действовать, был председатель ОГА Максим Степанов. Эта дорога очень важна для района, закрытие моста поставило под угрозу успех туристического сезона, и люди уже готовы были выходить на акции протеста. Честно говоря, жители Белгород-Днестровского мало верили, что проблемой кто-то будет заниматься. Но благодаря Степанову этот вопрос решен, и напряжения в городе и районе снято», - отметила Гинак.

Чтобы обеспечить надежное транспортное сообщение 9 районов в юго-западной части области с Одессой и другими регионами Украины, по инициативе главы Одесской ОГА Максима Степанова и при поддержке Кабинета Министров, Министерства иностранных дел Украины и депутатов разных уровней было принято решение на период капитального ремонта мостового перехода построить объездную дорогу по территории Республики Молдова.

По словам Степанова, строительство и ремонт дорог в Одесской области являются одним из главных приоритетов в его деятельности на посту председателя областной госадминистрации.

«На время ремонта моста в Паланке нужно было найти оптимальное решение, которое бы разгрузило путь через Белгород-Днестровский. Я обещал, что вопрос постройкиобъездной дороги будет решен до начала туристического сезона. И сегодня с удовольствием информирую о реализации этого важного для всей Одесской области проекта», - отметил Степанов.

20 апреля 2017 был заключен договор временной аренды земельного участка общей площадью 1,225 га под вышеупомянутую дорогу между мэром села Паланка(Молдова) и Службой автодорог в Одесской области. После заключения договора было начато интенсивное строительство указанного объекта.

«Теперь мы имеем объездную дорогу, которая обеспечит соединение с Бессарабией, пока будет происходить ремонт моста. Кстати, дорога через Паланку более чем на 50 км короче, чем через Белгород-Днестровский. Ее открытие позволит людям экономить и время, и деньги, она готова выдержать все нагрузки без каких-либо ограничений. Вопрос согласования строительства дороги нам пришлось решать практически на межгосударственном уровне и в очень сжатые сроки. И я благодарен всем, кто приобщился к решению этого вопроса. Единственное, чего я не понимаю: почему все это нельзя было сделать еще в прошлом году, спокойно и без нервов, а не в авральном режиме», - отметил Степанов.

Отметим, ранее сообщалось, что 22 марта Председатель Одесской ОГА Максим Степанов представил свой Стратегический план действий "Умный регион", одним из главных приоритетов которого является строительство и ремонт в 2017 году стратегически важных для Одесской области дорог, в частности, трассы Одесса-Рени, дорог Спасское-Вилково, Кодыма-Балта и др.