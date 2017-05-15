Украина и Польша хотят запустить поезд Ковель - Хелм в середине июня

Украинские и польские железнодорожники в настоящее время согласовывают график движения нового поезда по маршруту Ковель – Хелм (Польша) и рассчитывают запустить его в середине июня текущего года.

Как сообщили в пресс-службе акционерной госкомпании "Укрзализныця", развитие нового маршрута между Польшей и Украиной будет способствовать максимально быстрому пересечению границ и является важным шагом на пути Украины к евроинтеграции.

Читайте такжеУкрзализныцю пригласили в Польшу ремонтировать пути

"В настоящее время согласовываются детали графика движения этого поезда, в частности, для удобных пересадок на другие поезда. Рассматривается возможность пересадки из поездов №667 Черновцы - Ковель, № 97 Киев – Ковель, №83 Одесса – Ковель, а обратно из Хелма пересадка на поезд №98 Ковель − Киев и пригородные поезда, которые отправляются из Ковеля вечером. Кроме того, работаем с пограничной и таможенной службами, согласовываем процедуру пересечения границы, чтобы пассажиры имели возможность попасть в Польшу максимально быстро", - цитирует пресс-служба директора регионального филиала "Укрзализныци" "Львовская железная дорога" Ивана Груника.

В пресс-службе напомнили, что с момента запуска в декабре 2016 года скоростного поезда категории "Интерсити+" Киев - Львов - Перемышль (Польша) на данном маршруте было перевезено 40,34 тысячи пассажиров в Польшу и 25,2 тысячи в обратном направлении. Кроме того, пограничный и таможенный контроль на данном маршруте осуществляется во время движения поезда и во время двух технических остановок.

"Проект железнодорожного сообщения Ковель - Хелм разрабатывается по аналогичной схеме", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 5 мая железнодорожники совместно с Волынской облгосадминистрацией запустили в тестовом режиме поезд по маршруту Ковель – Хелм (Польша).

Ранее руководство регионального филиала "Укрзализныци" "Львовская железная дорога" сообщило о планах запустить данный поезд в конце мая или в начале июня.

На данном маршруте будет задействован двухвагонный рельсовый автобус производства польского концерна Pesа, рассчитанный на 182 места для пассажиров. Также актуальной остается задача продления данного железнодорожного маршрута до Люблина. По словам председателя правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, компания также прорабатывает планы запуска поезда по маршруту Львов - Краков.