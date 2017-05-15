Производство автотранспорта в Украине выросло на 92%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-апреля текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 91,8% - до 2,064 тысячи единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

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В частности, производство легковых автомобилей выросло на 107,5% - до 1,7 тысячи штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 38,8% - до 153 штук, а автобусов выросло – в 19 раз, до 220 штук.

В апреле этого года на украинских заводах было произведено 621 автотранспортное средство, что на 107,7% больше результата прошлогоднего апреля и на 9,6% меньше показателя марта этого года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, производство которых относительно апреля прошлого года выросло в 4 раза - до 570 штук. При этом, согласно статистике ассоциации, автомобили выпускал только завод "Еврокар".

По данным ассоциации, в прошлом месяце был произведен 51 автобус, что на 37% меньше, чем в марте этого года.

Также в апреле не было зарегистрировано производство грузовых автомобилей. При этом "Укравтопром" отметил, что "АвтоКрАЗ" по необъяснимым причинам не предоставляет статистику по выпуску автомобилей с августа прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 86% - до 1443 единиц. Производство автотранспорта в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тысячи единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "АИС" ("КрАСЗ"), корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).