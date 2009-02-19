Экономика США не выдержит трех гигантов автоиндустрии - General Motors (GM), Ford и Chrysler - некогда составлявших славу американской промышленности, считает главный экономист влиятельной исследовательской некоммерческой группы Conference Board Кен Голдштейн, сообщает РИА Новости.

"Мы (Conference Board) ожидаем радикальных изменений в автоиндустрии США. "Big 3" (так в США называют тройку автогигантов) определенно станет "Big 2" и, возможно, даже "Big 1", - сказал Годштейн на пресс-конференции в Нью-Йорке.

GM и Chrysler во вторник объявили, что для их поддержания на плаву потребуется 21,6 миллиарда долларов бюджетных вливаний в придачу к выданным ранее. GM, уже получившая в прошлом году 13,4 миллиарда долларов в виде правительственного кредита, теперь запрашивает еще 16,6 миллиарда долларов.

Chrysler просит в придачу к прежним 4 миллиардам долларов дополнительно 5 миллиардов долларов, грозя, что если правительство не предоставит очередной кредит, компания подаст иск о признании банкротства.

По мнению Голдштейна, крупнейшим американским автопроизводителям придется пойти по пути слияний и поглощений для налаживания автомобилей нового поколения. General Motors, в частности, работает над тем, чтобы запустить в серийное производство электромобиль.

"Чтобы выжить на фоне глубочайшей депрессии и запустить на поток автомобили нового поколения GM, например, потребуется около трех лет. Автогиганты нуждаются в финансовом мостике, по которому смогут перейти из депрессии в рост. Однако автомобильному бизнесу потребуется реструктуризация", - считает Голдштейн.

Эксперт считает, что автопроизводителям предстоит пойти на радикальные сокращения расходов на производство для поддержания ценовой конкурентоспособности на мировом рынке.

Например, один час труда на заводах "Big 3" стоит 58 долларов, что значительно выше, чем цена рабочей силы в 49 долларов на иностранных предприятиях автопрома на территории США.

Профсоюзы заявили во вторник, что достигли предварительное соглашение с General Motors, Ford и Chrysler о пересмотре базового трудового соглашения в сторону снижения расходов.