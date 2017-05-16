В Укртелекоме уже работают над блокировкой российских сайтов

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» начал работы по выполнению решения Совета национальной безопасности и обороны, закрепленное указом президента, о блокировке российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также других ресурсов, подпавших под санкции.

Об этом написал директор по корпоративным коммуникациям оператора Михаил Шуранов на своей странице в сети Facebook.

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«Укртелеком» выполняет требования указа президента Украины о запрете предоставления услуг доступа к веб-ресурсам, обнародованным в указе. Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов. Работы уже начаты», - сообщил он.

Шуранов отметил, что работы по блокировке сайтов будут проводиться поэтапно. Согласно предварительной оценке специалистов компании, продолжительность работ займет от нескольких дней до недели.

Как сообщал УНИАН ранее, председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что украинские провайдеры не смогут быстро выполнить решение о блокировании российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", а также других ресурсов, которые подпали под санкции, поскольку это сложная процедура, требующая больших финансовых затрат.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

"Запрет Интернет-провайдерам на предоставление услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.