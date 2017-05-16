"Укрзализныця" назначила к Троице 4 дополнительных поезда

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к празднику Святой Троицы 4 июня назначила 4 дополнительных поезда.

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В частности, в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что в период со 2 по 5 июня по Украине будут курсировать следующие дополнительные поезда: №207 Киев - Ужгород, который будет отправляться из столицы 2, 4 июня, из Ужгорода 3, 5 июня; №249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, который будет отправляться из столицы 2, 4 июня, из Черновцов 3, 5 июня; №179 Днепр - Киев, отправление из Днепра и Киева 3, 5 июня; №231 Днепр - Ивано-Франковск, отправление из Днепра 2, 4 июня, а из Ивано-Франковска 3, 5 июня.

В сообщении отмечается, что билеты на эти поезда уже можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 13 летних поездов, которые буду курсировать в южные курорты Украины, в частности, из Киева, Львова, Днепра и Харькова в Бердянск, Геническ, Одессу и Херсон.