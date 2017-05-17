Провайдеры могут поднять цены на интернет из-за блокирования российских сайтов - ИнАУ

Интернет-ассоциация Украины прогнозирует рост тарифов операторов вследствие внедрения механизма блокировки доступа к попавшим под санкции российским сайтам. Об этом журналистам на брифинге рассказал глава правления Интернет-ассоциации Александр Федиенко.

"Мне вчера задавали вопрос, будут ли уменьшены тарифы операторов из-за того, что российского контента не станет. Но то оборудование, на котором работают операторы, и то, которое они будут должны закупить и установить, оно же не в гривнях стоит, оно стоит довольно много в долларах, и это валютная составляющая, которую операторы должны будут включить в свою сеть, чтобы продолжить существовать", - заявил он.

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Поэтому Федиенко считает, что тарифы в итоге вырастут. Кроме того в ассоциации считают, что ряд мелких и средних операторов, которые не могут позволить себе установку необходимого оборудования либо полностью прекратят работу, либо будут вынуждены закупать трафик у более крупных игроков рынка, что, в свою очередь, увеличит стоимость их услуг.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.

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Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Нацбанка.

В Кремле заявили, что не забывают "о принципе взаимности" в связи с принятием решения Украиной о блокировании ряда российских Интернет-ресурсов.