Власти решают вопрос транспортного сбора

Оргкомитет Украинской рады автомобилистов (УРА) – организатора акции общественного протеста против повышения ставок транспортного сбора, которая прошла 5-6 февраля в 87 городах Украины, в том числе под стенами Верховной Рады, поддерживает действия властных структур по урегулированию проблемных вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель Украинской рады автомобилистов Олег НАЗАРЕНКО.

По его словам, за время, прошедшее после проведения встречи 6 февраля т.г. представителей УРА с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, уже удалось решить ряд проблемных вопросов.

В частности, на заседании Кабмина 11 февраля т.г. было принято решение относительно:

- отмены эвакуаторов на улицах Украины (постановление Кабмина №94 от 11.02.2009 г.). Отныне эвакуация будет проводиться лишь эвакуаторами ГАИ исключительно в случаях, когда транспортное средство создает значительные препятствия дорожному движению – делает невозможным передвижение транспортных средств по проезжей части. Работникам ГАИ строго запрещается принимать участие в осуществлении не только эвакуации, но и блокировки транспортных средств, которые проводятся коммерческими или коммунальными структурами городов Украины;

- отмены обязательности временных регистрационных талонов. Отныне автомобилист – гражданин Украины имеет право самостоятельно решать, получать временный регистрационный талон или нотариально засвидетельствованное поручение на право управления транспортным средством;

- создания Совета автомобилистов при Кабинете Министров Украины – совещательно-консультативного органа, в который вошли представители органов исполнительной власти (в ранге не ниже заместителя министра профильных министерств) и представители Украинской рады автомобилистов. К компетенции Совета автомобилистов при Кабинете Министров Украины принадлежит участие в разработке (подготовке) законопроектов по проблемным вопросам; участие в проведении экспертизы новых проектов законодательства по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета; участие в осуществлении мероприятий по отслеживанию результативности введенных в действие законодательных актов и подготовка рекомендаций Кабинету Министров Украины, центральным и местным органам исполнительной власти по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

Также О.НАЗАРЕНКО отметил, что 17 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3030-1 об уменьшении ставок транспортного сбора. В начале следующей парламентской недели решение относительно величины ставок транспортного сбора будет принято во втором чтении и в целом. «Выражаем надежду на взвешенное и мудрое решение парламента, которое не разочарует автомобильное сообщество Украины», – добавил он.

Как отметил в свою очередь представитель Украинской рады автомобилистов Виктор КРЕМЕЗОВИЧ, одним из первых шагов Совета автомобилистов при КМУ будет выполнение основного требования автомобильного сообщества Украины – разработка (подготовка) законопроекта, которым транспортный сбор будет отменен, а вместо него введена надбавка на ремонт и обустройство дорог в цену нефтепродуктов для автомобилей не позже 1 января 2010 года.

Украинская рада автомобилистов отмечает, что как акции автопротеста 5-6 февраля, так и деятельность УРА не имеют политической окраски и не руководствуются политическими силами. УРА нацелена на поиск конструктивного и системного сотрудничества с властными структурами для решения целого ряда проблемных вопросов, которые волнуют автомобильное сообщество Украины.

Как сообщал УНИАН, 5-6 февраля в Украине началась акция протеста автомобилистов против повышения ставок транспортного сбора.

6 февраля Ю.ТИМОШЕНКО провела совещание с участием представителей общественных объединений автовладельцев, по результатам которого поручила создать Совет автомобилистов.

В состав совета будут входить представители Государственного комитета по вопросам предпринимательства, министры транспорта и связи, финансов, а также заместитель министра внутренних дел и представители общественных объединений автовладельцев.