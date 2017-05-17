Vodafone уже заблокировал ВКонтакте

Оператор мобильной связи компания Vodafone Украина уже заблокировала доступ к социальной сети ВКонтакте.

"Делаем все очень быстро и оперативно. ВКонтакте, например, уже заблокирован", - сообщили в пресс-службе компании, передает НВ Бизнес.

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При попытке зайти на сайт vk.com с помощью мобильного интернета от Vodafone страница социальной сети ВКонтакте не отображается и появляется сообщение "нет связи с сайтом".

Кроме того, в компании отметили, что, выполняя требования указа президента, телеком-операторы начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к запрещенным сайтам в соответствии с техническими возможностями.

Как сообщал УНИАН, крупнейшие мобильные операторы Украины - Vodafone, Киевстар и Lifecell - начали блокирование российских сервисов и соцсетей.

16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.