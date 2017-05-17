"Укрзализныця" увеличила до пяти количество дополнительных поездов к Троице

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к празднику Святой Троицы 4 июня, помимо ранее назначенных 4 дополнительных поездов, назначила еще один поезд, соединяющий столицу с Николаевом.

В частности, в пресс-службе «Укрзализныци» сообщили, что дополнительный поезд № 162/161 Николаев – Киев будет отправляться из Николаева 1 и 5 июня в 21:29 и прибывать в столицу в 12:18. В обратном направлении поезд будет отправляться 2 и 6 июня в 14:46 и прибывать в Николаев в 05:22.

В сообщении отмечается, что билеты на этот поезд уже можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

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Кроме того, госкомпания назначила дополнительные рейсы двух круглогодичных поездов: №136 Черновцы – Одесса, который отправится в дополнительный рейс из Черновцов 1 июня; №92 Константиновка – Одесса, который совершит дополнительные рейсы из Константиновки 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 июня, а из Одессы - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 июня.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила к Троице 4 дополнительных поезда из Киева в Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, а также из Днепра в Киев и Ивано-Франковск.

Кроме того, ранее "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 13 летних поездов, которые будут курсировать в южные курорты Украины, в частности, из Киева, Львова, Днепра и Харькова в Бердянск, Геническ, Одессу и Херсон.