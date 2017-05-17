Подсанкционные Яндекс.Карты против Google maps: журналисты сравнили две навигационные системы (видео)

Журналисты сравнили две самые популярные в Украине навигационные системы - Яндекс.Карты, которые попадают под блокировку, и Google maps.

В режиме поездки у Яндекс.Карт есть много информации: разрешенная скорость, ближайший поворот и оставшееся время. Журналисты нашли недостаток: система показывает не все ДТП по дороге.

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То же самое есть и в Google maps, однако дважды за поездку система предлагает поворачивать через две сплошные линии.

Разными маршрутами авто приехали за примерно одинаковое время, единственная разница лишь в том, где, что и как обозначено в обоих навигаторах, но это скорее вопрос вкуса и привычки.

"Поэтому особой паники из-за закрытия некоторых сервисов поднимать не стоит", - подытожили в сюжете.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подписал указ, который запрещает доступ к таких российских соцсетей как ВКонтакте и Одноклассники, а также ресурса Яндекс. Что касается последнего, то он включает в себя множество сервисов, которые будут заблокированы в Украине.