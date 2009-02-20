GM инвестирует в Saab

Американский автопроизводитель General Motors Corp планирует вложить 3,5 млрд. шведских крон (400 млн. долл.) в свое шведское подразделение Saab, сообщает Reuters со ссылкой на информацию в шведских СМИ.

Однако GM требует от правительства Швеции гарантий получения займа на еще большую сумму. По данным издания, GM сообщили профсоюзам, что готовы выделить эти средства, если правительство гарантирует выделение займа в размере 5,2 миллиарда крон.

Предполагается, что эти средства будут направлены на выпуск новых моделей и на покрытие убытков, которые Saab понес в прошлом году. Газета Dagens Industri полагает, что эти инвестиции помогут компании достичь уровня годовых продаж в 120 тыс. – 130 тыс. единиц, и в ближайшие два-три года вернуться к устойчивой прибыльности.