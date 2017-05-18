США не будут запрещать провоз ноутбуков на рейсах из Европы - СМИ
08:37, 18 мая 2017Транспорт/Связь
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В Вашингтоне рассматривают другие способы обеспечения безопасности на борту самолетов, следующих в США.
Власти США отказались от идеи расширить ограничения / фото CNN
Власти США отказались от идеи расширить ограничения по провозу ряда электронных гаджетов в салоны самолетов на страны Европы, передает «Би-би-си».
Отмечается, что данное решение было принято экспертами и представителями властей США и ЕС в ходе переговоров в Брюсселе.
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В Вашингтоне рассматривают другие способы обеспечения безопасности на борту самолетов, следующих в США.
Ранее Европейский союз потребовал провести срочные переговоры с США по поводу возможного снятия запрета для пассажиров провозить ноутбуки на бортах самолетов.
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