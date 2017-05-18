В Киеве в выходные ограничат движение на проспекте Науки

В Киеве 20-21 мая частично ограничат движение транспорта на проспекте Науки. Об этом в Facebook сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

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20 и 21 мая с 8.00 до 23.00 в связи с проведением работ по капитальному ремонту путепровода на проспекте Науки будут осуществлять кратковременные остановки движения транспорта интервалами по 15-20 минут. «Киевавтодор» просит водителей, по возможности, выбирать другие маршруты.

В сообщении также говорится, что с 22.00 18 мая до 6.00 19 мае в связи с ремонтом покрытия из брусчатки будет частично ограничено движение транспорта по Владимирскому спуску.