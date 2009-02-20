На Крещатике авто продавали…

Сегодня в 13.00 перед зданием Киевской городской государственной администрации (Крещатик, 36) состоятся открытые биржевые торги по продаже служебных автомобилей чиновников КГГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на торги выставляются 9 автомобилей, среди которых семь “Toyota Camry” и два “Chrysler 300C”.

Регистрация участников открытых биржевых торгов осуществляется с 10.00 до 12.50 по месту проведения торгов.

В торгах имеют право принять участие как физические, так и юридические лица.

Победитель открытых биржевых торгов обязан уплатить биржевую цену объекта продажи на протяжении пяти банковских дней со дня подписания договора купли-продажи (биржевого контракта).

Открытые биржевые торги будут проводиться товарной биржей «КМФБ». Ознакомиться с объектами продажи можно по месту их нахождения – перед центральным входом в КГГА.