В Vodafone рассказали, когда полностью заблокируют российские сайты и сервисы

Мобильный оператор Vodafone Украина проводит работу по блокированию доступа к запрещенным российским сайтам и сервисам.

"Практически все основные ресурсы заблокированы для доступа. Это Вконтакте, Одноклассники, сервисы Яндекс, Доктор Веб, Касперский и тому подобное", - пресс-секретарь Vodafone Украина Виктория Павловская, передает ТСН.

Читайте такжеПодсанкционные Яндекс.Карты против Google maps: журналисты сравнили две навигационные системы (видео)

Абоненты не смогут использовать указанные сайты и сервисы как в браузерах, так и через мобильные приложения.

По словам Павловской, никаких технических проблем с закрытием доступа у мобильного оператора нет. Кроме того, порядок отключения абонентов не зависит от регионального разделения.

Сейчас работы продолжаются и на протяжении суток всем абонентам Vodafone Украина будет отключен доступ к запрещенным сайтам.

Как сообщал УНИАН, 18 мая "Киевстар" завершил процесс блокировки российских интернет-ресурсов, против которых указом президента Украины были введены санкции.