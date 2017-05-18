В Vodafone рассказали, когда полностью заблокируют российские сайты и сервисы

13:40, 18 мая 2017
Транспорт/Связь
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Никаких технических проблем с закрытием доступа у мобильного оператора нет.

Абонентам Vodafone запретят доступ к российским сайтам в течение суток / REUTERS

Мобильный оператор Vodafone Украина проводит работу по блокированию доступа к запрещенным российским сайтам и сервисам.

"Практически все основные ресурсы заблокированы для доступа. Это Вконтакте, Одноклассники, сервисы Яндекс, Доктор Веб, Касперский и тому подобное", - пресс-секретарь Vodafone Украина Виктория Павловская, передает ТСН.

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Абоненты не смогут использовать указанные сайты и сервисы как в браузерах, так и через мобильные приложения.

По словам Павловской, никаких технических проблем с закрытием доступа у мобильного оператора нет. Кроме того, порядок отключения абонентов не зависит от регионального разделения.

Сейчас работы продолжаются и на протяжении суток всем абонентам Vodafone Украина будет отключен доступ к запрещенным сайтам.

Как сообщал УНИАН, 18 мая "Киевстар" завершил процесс блокировки российских интернет-ресурсов, против которых указом президента Украины были введены санкции.

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Новость в сюжете: Блокировка в Украине ВКонтакте и Одноклассников
Теги: #блокировка российских соцсетей#Vodafone