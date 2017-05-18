СМИ: lifecell планирует сегодня заблокировать запрещенные российские сайты

Оператор мобильной связи lifecell в Украине планирует сегодня заблокировать запрещенные российские сайты. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу оператора.

В то же время, в ответ на запрос ИА УНИАН в lifecell сообщили, что в соответствии с указом президента Украины оператор lifecell работает над технической реализацией по ограничению доступа к социальным сетям и интернет ресурсам, указанным в тексте указа.

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"О дате закрытия доступа мы проинформируем всех абонентов дополнительно", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 мая "Киевстар" завершил процесс блокировки российских интернет-ресурсов, против которых указом президента Украины были введены санкции.